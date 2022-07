MARIO DRAGHI SI È DIMESSO: 'LA MAGGIORANZA DI UNITÀ NAZIONALE NON ESISTE PIÙ'. MA MATTARELLA LE RESPINGE (Di giovedì 14 luglio 2022) Queste le parole del presidente del Consiglio MARIO DRAGHI ai ministri riuniti a Palazzo Chigi: "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) Queste le parole del presidente del Consiglioai ministri riuniti a Palazzo Chigi: "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - matteorenzi : Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno… - FerdiGiugliano : Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Consiglio dei Ministri di oggi. - GiusvaPulejo : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - 7thSpaceCom : News: RTHK: Mario Draghi to resign as Italian prime minister - -