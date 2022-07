Inter, Gazzetta: “Quante soluzioni per la squadra di Inzaghi” (Di giovedì 14 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la squadra Inter ad oggi ha davvero la grande possibilità a tutti nella rosa titolare. Il grande mercato della squadra Inter permette ad Inzaghi di applicare con anche delle grandi varianti il suo calcio che ad oggi è davvero in una fase espansione, ma non troppo. “Svolta sulla trequarti Ma Simone non è tipo da vivere di improvvisazione. Passerebbe sul campo venti ore al giorno, per mettere in pratica quello che nella sua testa è ancora teoria. Come l’inserimento del trequartista, esperimento che già lo scorso anno ha provato strada facendo, chiedendo a Calhanoglu di alzare di tanto in tanto il raggio di azione e di posizionarsi alle spalle delle due punte, pronto per l’imbucata o la conclusione vincente. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Come riporta la, laad oggi ha davvero la grande possibilità a tutti nella rosa titolare. Il grande mercato dellapermette addi applicare con anche delle grandi varianti il suo calcio che ad oggi è davvero in una fase espansione, ma non troppo. “Svolta sulla trequarti Ma Simone non è tipo da vivere di improvvisazione. Passerebbe sul campo venti ore al giorno, per mettere in pratica quello che nella sua testa è ancora teoria. Come l’inserimento del trequartista, esperimento che già lo scorso anno ha provato strada facendo, chiedendo a Calhanoglu di alzare di tanto in tanto il raggio di azione e di posizionarsi alle spalle delle due punte, pronto per l’imbucata o la conclusione vincente. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal via, Sanchez quasi: l'Inter finalmente scioglie i nodi - Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - Gazzetta_it : L'Inter spera nel Flamengo: dopo Vidal, convincerà anche #Sanchez? #calciomercato - infoitsport : Inter, Gazzetta: “Quante soluzioni per la squadra di Inzaghi” - PietroGregni : @MarcoReNer_azz “Stanno lottando per ostacolare mediaticamente tutto”. Hanno la stampa nazionale a loro favore, la… -