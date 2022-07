In Olanda si testa l’Hyperloop, il sogno di Elon Musk (Di giovedì 14 luglio 2022) Dieci anni dopo essere stato evocato per la prima volta da Elon Musk, l'idea di un hyperloop si è concretizzata in Olanda, dove alcuni studenti lavorano allo sviluppo del veicolo che ritengono il sistema di trasporto del futuro. Hidde de Bos, direttore della tecnologia di Delft Hyperloop: "Siamo Delft Hyperloop e dietro di me potete vedere la nostra pista di prova di 75 metri di lunghezza sulla quale testiamo il nostro prototipo tecnico". Il banco di prova si trova sotto un tendone. Il prototipo di vagone a levitazione magnetica un giorno potrebbe sostituire gli aerei per il trasporto ad alta velocità di merci ma anche di passeggeri. "Abbiamo dei magneti permanenti come quelli che mettete sul vostro frigorifero sulla nostra capsula, sul nostro veicolo e sulla pista abbiamo delle bobine attraverso le quali facciamo passare della ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 luglio 2022) Dieci anni dopo essere stato evocato per la prima volta da, l'idea di un hyperloop si è concretizzata in, dove alcuni studenti lavorano allo sviluppo del veicolo che ritengono il sistema di trasporto del futuro. Hidde de Bos, direttore della tecnologia di Delft Hyperloop: "Siamo Delft Hyperloop e dietro di me potete vedere la nostra pista di prova di 75 metri di lunghezza sulla quale testiamo il nostro prototipo tecnico". Il banco di prova si trova sotto un tendone. Il prototipo di vagone a levitazione magnetica un giorno potrebbe sostituire gli aerei per il trasporto ad alta velocità di merci ma anche di passeggeri. "Abbiamo dei magneti permanenti come quelli che mettete sul vostro frigorifero sulla nostra capsula, sul nostro veicolo e sulla pista abbiamo delle bobine attraverso le quali facciamo passare della ...

