Il Quirinale non entra nella crisi, ma è pronto a richiamare i partiti alla responsabilità (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al momento, ha evitato di esercitare la sua pressione nella crisi di governo che si prospetta. Dal Quirinale mantengono un riserbo assoluto. E l'ultimo colloquio con il presidente del Consiglio Mario Draghi, da quel che si sa, risale a tre giorni fa. Draghi non cadrà oggi per un voto d'aula. Il Senato gli darà la fiducia, seppur senza i voti dei Cinque Stelle. Poi il premier, stando a quanto ha fatto capire, salirà al Quirinale per prendere atto che la sua maggioranza non esiste più – spiega Repubblica. Ma ancora per Mattarella questo non sarà sufficiente a chiamare il Paese alle urne anticipate. Come spiegano dal Colle in queste ore, si tratterebbe infatti di una crisi extraparlamentare e dunque rimessa alla volontà del presidente del

