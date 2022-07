Il mondo dei social è diviso tra chi lo ama e chi non lo sopporta. Ma l'imprenditore non si cura degli haters. Che, dice, vorrebbero essere lui (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiama Gianluca Vacchi, ha 54 anni, ma sui social per tutti, è “Mr Enjoy“, riprendendo la parola che utilizza più frequentemente. «La mia filosofia, il mio motto, è: Enjoy», ripete spesso la parola inglese che è anche il titolo del suo libro, in cui spiega il Vacchi-pensiero. La vita dorata di Gianluca Vacchi – Mr Enjoy guarda le foto Leggi anche › Gianluca Vacchi apre un catena di kebab a Milano e Roma. E, nel 2022, in tutta Italia e all’estero La fortuna di Gianluca ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiama Gianluca Vacchi, ha 54 anni, ma suiper tutti, è “Mr Enjoy“, riprendendo la parola che utilizza più frequentemente. «La mia filosofia, il mio motto, è: Enjoy», ripete spesso la parola inglese che è anche il titolo del suo libro, in cui spiega il Vacchi-pensiero. La vita dorata di Gianluca Vacchi – Mr Enjoy guarda le foto Leggi anche › Gianluca Vacchi apre un catena di kebab a Milano e Roma. E, nel 2022, in tutta Italia e all’estero La fortuna di Gianluca ...

