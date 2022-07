Il Comune di Telese Terme cerca un direttore per la biblioteca ma non vuole pagarlo

(Di giovedì 14 luglio 2022) A, in provincia di Benevento, l’Amministrazioneuna figura che diriga lacomunale: tra i requisiti ci sono il possesso di una laurea, con almeno 3 anni di esperienza e una serie di conoscenze e competenze di biblioteconomia e Pubblica amministrazione. La paga? È indicata in un apposito passaggio del bando di selezione: “L’incarico didellacomunale diviene svolto a titolo del tutto gratuito e non dà diritto alla percezione di alcun compenso”. Lavoro gratis, offerto gentilmente dall’Amministrazione comunale.(BN). Bando di concorso.sidi, laureato, 3 anni di ...

Polemiche per l'avviso pubblico: richieste laurea e competenza specifica, nessun compenso. Il sindaco si difende: "Pensavamo a una figura disponibile a fare ...... un'altra amministrazione campana è alla ricerca di una figura qualificata alla quale, tuttavia, non verrà corrisposto alcun compenso: si tratta deldiTerme, in provincia di Benevento, ...Un bando del Comune di Telese Terme (Benevento) per un direttore per la biblioteca pubblica, ma senza retribuzione ...Sinistra Italiana contro l’iniziativa del Comune di Telese Terme: “È mai possibile che un’istituzione pubblica legalizzi lo ...