Governo a un passo dalla crisi, l’ultima mediazione di M5S: evitare la fiducia sul dl Aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via la votazione al Senato. Il ministro D’Incà ai capigruppo: evitare la fiducia sul provvedimento, votare articolo per articolo. Letta, la decisione dei Cinque Stelle ci divide Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via la votazione al Senato. Il ministro D’Incà ai capigruppo:lasul provvedimento, votare articolo per articolo. Letta, la decisione dei Cinque Stelle ci divide

