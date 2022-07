Gf Vip 6, un ex vippone dopo il reality inizia a lavorare come operaio in una impresa di costruzioni (Video) (Di giovedì 14 luglio 2022) Terminato il Gf Vip 6 e spenti i riflettori, si torna alla vita normale ed è proprio ciò che ha fatto Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani, da anni impegnata col concorso nazionale di Miss Italia, aveva partecipato alla sesta edizione del reality. Alfonso Signorini lo aveva arruolato tra i Vipponi che animavano la casa di Cinecittà. Tuttavia, se per alcuni come Soleil Sorge si sono spalancate le porte della TV, discorso diverso è stato per tanti altri concorrenti. È il caso di Nicola che, eliminato dopo circa due mesi dal reality, ha poi iniziato a cercare un nuovo lavoro lontano dalle scene. Senza alcun imbarazzo per la scelta inusuale per un personaggio vip, Nicola ha mostrato la sua attuale condizione lavorativa. Lavora infatti come addetto elettricista per ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 luglio 2022) Terminato il Gf Vip 6 e spenti i riflettori, si torna alla vita normale ed è proprio ciò che ha fatto Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani, da anni impegnata col concorso nazionale di Miss Italia, aveva partecipato alla sesta edizione del. Alfonso Signorini lo aveva arruolato tra i Vipponi che animavano la casa di Cinecittà. Tuttavia, se per alcuniSoleil Sorge si sono spalancate le porte della TV, discorso diverso è stato per tanti altri concorrenti. È il caso di Nicola che, eliminatocirca due mesi dal, ha poito a cercare un nuovo lavoro lontano dalle scene. Senza alcun imbarazzo per la scelta inusuale per un personaggio vip, Nicola ha mostrato la sua attuale condizione lavorativa. Lavora infattiaddetto elettricista per ...

Pubblicità

IsaeChia : #Gf #Vip 6, un ex vippone dopo il reality inizia a lavorare come operaio in una impresa di costruzioni (Video) L’… - ParliamoDiNews : Gf Vip, i genitori di un ex vippone si separano dopo 41 anni di matrimonio #IgnazioMoser #14luglio - infoitsport : Gf Vip, i genitori di un ex vippone si separano dopo 41 anni di matrimonio - IsaeChia : #GfVip, i genitori di un famoso ex vippone divorziano dopo 41 anni di matrimonio - infoitcultura : Cast GF Vip, giallo risolto sul 4° vippone: non è Iannone, ma una donna -