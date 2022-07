Filippo Bisciglia, lutto per l’ex Simona Salvemini: l’annuncio choc (Di giovedì 14 luglio 2022) Grave lutto per Simona Salvemini. La 45enne milanese, ex concorrente del Grande Fratello 6, nonché ex fidanzata di Filippo Bisciglia e amica di Melissa Satta, nelle scorse ore, ha improvvisamente perso la madre. Una tragedia: con la mamma la Salvemini aveva un rapporto meraviglioso, un legame profondo. A rivelare la drammatica notizia la stessa ex compagna del conduttore di “Temptation Island” attraverso una Story Instagram pubblicata oggi, giovedì 14 luglio. Senza entrare troppo nello specifico, la donna ha spiegato che la morte della madre è stata inaspettata. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi si mostra al naturale: beccata così sulla spiaggia deserta Simona Salvemini, ex concorrente del “Grande ... Leggi su tvzap (Di giovedì 14 luglio 2022) Graveper. La 45enne milanese, ex concorrente del Grande Fratello 6, nonché ex fidanzata die amica di Melissa Satta, nelle scorse ore, ha improvvisamente perso la madre. Una tragedia: con la mamma laaveva un rapporto meraviglioso, un legame profondo. A rivelare la drammatica notizia la stessa ex compagna del conduttore di “Temptation Island” attraverso una Story Instagram pubblicata oggi, giovedì 14 luglio. Senza entrare troppo nello specifico, la donna ha spiegato che la morte della madre è stata inaspettata. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi si mostra al naturale: beccata così sulla spiaggia deserta, ex concorrente del “Grande ...

Pubblicità

zazoomblog : Filippo Bisciglia lutto improvviso per la sua ex: il dramma - #Filippo #Bisciglia #lutto #improvviso - 361_magazine : Lutto improvviso per la ex di Filippo Bisciglia - candemetlove2 : Quest'estate senza #temptationisland e i suoi falò di confronto è un disastro totale Filippo Bisciglia intervieni t… - RebsDiary : RT @LaChicca19: L’Italia alle ore 19 chiederà l’aiuto di Filippo Bisciglia per un falò di confronto. - LeSoncini : Il destino cinico e baro ha voluto che Totti e Ilary si lasciassero in un'estate senza Temptation Island. Senza la… -