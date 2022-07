Fi - Pi - Li | si ribalta un camion che trasportava farina | traffico in tilt dall' alba

Pubblicità

Un incidente occorso a unche trasportava farina, ha paralizzato la superstrada Fi - Pi - Li dall'alba di questa mattina nei pressi dell'uscita di Pontedera. Coinvolta anche un'autovettura che non ha potuto evitare l'...PONTEDERA - Nei pressi dell'uscita della FiPiLi di Pontedera, alle prime ore del mattino, un tir autocisterna trasportante farina si è ribaltato a cavallo dello spartitraffico tra le due direzioni di ...Coinvolta anche un'autovettura che non ha potuto evitare l'impatto: il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre l'autista della cisterna è stato estratto ed affidato alle cure dei sanitari del 11 ...Gravi disagi alla circolazione per la rimozione del mezzo pesante. Coinvolta anche un'auto Incidente all’alba, questa mattina (14 luglio), intorno alle 5, sulla FiPiLi. Sul posto, all’uscita di Ponted ...