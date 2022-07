Fenucci chiude le porte per Arnautovic alla Juventus: "Resta a Bologna, è incedibile" (Di giovedì 14 luglio 2022) In conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo, l'ad Claudio Fenucci ha fatto anche un punto sul futuro a Bologna o meno di Marko Arnautovic, attaccante seguito con vigore dalla Juventus: "Marko... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 14 luglio 2022) In conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo, l'ad Claudioha fatto anche un punto sul futuro ao meno di Marko, attaccante seguito con vigore d: "Marko...

Pubblicità

infoitsport : Il Bologna chiude due operazioni. Fenucci: 'Cambiaso in arrivo. Svanberg andrà al Wolfsburg' - TuttoMercatoWeb : Fenucci chiude le porte per Arnautovic alla Juventus: 'Resta a Bologna, è incedibile' - TuttoMercatoWeb : Il Bologna chiude due operazioni. Fenucci: 'Cambiaso in arrivo. Svanberg andrà al Wolfsburg' -