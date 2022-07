Fallisce l’ultima mossa di Conte: 5S nel caos, Draghi mette la fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita la mediazione del ministro D'Incà che aveva chiesto ai capigruppo al Senato di evitare il voto di fiducia ed esaminare i singoli provvedimenti del dl Aiuti. Patuanelli al Giornale.it: "Non drammatizziamo" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita la mediazione del ministro D'Incà che aveva chiesto ai capigruppo al Senato di evitare il voto died esaminare i singoli provvedimenti del dl Aiuti. Patuanelli al Giornale.it: "Non drammatizziamo"

