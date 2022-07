ECOAMBIENTE | APPROVATO IL CONSUNTIVO UN MILIONE DI UTILE NEL 2021

(Di giovedì 14 luglio 2022) Si è chiuso condi une 50mila euro, al netto delle imposte, il bilanciodiSalerno S.p.A. La società presieduta da Vincenzo Petrosino, superata la fase di liquidazione e ristrutturato il debito, consolida i propri conti e comincia a produrre utili a sei zeri. Lunedì pomeriggio il Consiglio dell’Eda Salerno, l’ente di cuiè braccio operativo e da cui ha avuto in affidamento la gestione degli impianti pubblici del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Salerno, hail bilancio della partecipata. Una voce molto interessante del bilancio è l’aumento del fatturato, che è passato dai 26 milioni 369 mila euro del 2020 ai 35milioni 136 mila del. Un risultato in cui ancora non incide la ...

