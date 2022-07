Dybala ancora alla ricerca di una squadra: l’argentino intanto suda e si allena da solo (Di giovedì 14 luglio 2022) suda e si allena in attesa di trovare squadra Paulo Dybala che, su Instagram, mostra tutto lo sforzo che sta facendo per tenersi in forma durante questa vacanze. l’argentino è stato contattato da praticamente mezza Serie A, me nessuno se lo è ancora accaparrato. Quale sarà il futuro dell’ex Juventus? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@pauloDybala) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022)e siin attesa di trovarePauloche, su Instagram, mostra tutto lo sforzo che sta facendo per tenersi in forma durante questa vacanze.è stato contattato da praticamente mezza Serie A, me nessuno se lo èaccaparrato. Quale sarà il futuro dell’ex Juventus? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) SportFace.

mirkocalemme : #Dybala-#Inter non è saltata, ma senza cessioni è impossibile. #Marotta, per ora, non ha la certezza di riuscire a… - sportface2016 : #Dybala ancora alla ricerca di una squadra: l’argentino intanto suda e si allena da solo - olimpiclover : RT @giuliamangano1: Sarebbe ancora più clamoroso del trio Lukaku-Lautaro-Dybala. Non c’è alcun dubbio. Me la sogno di notte una difesa del… - genesi_rap : Altre squadre su #Dybala, #Napoli e #Roma. C'è un interesse ma nessuna offerta concreta, inoltre #Dybala aspetta an… - AziendaUltras : @ArenaRosario @Inter Ancora non lo hai capito che Biasin non lo vuole Dybala -