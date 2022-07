Dybala al Napoli – Il Mattino: “De Laurentiis ci fa un pensiero, ma pone le condizioni” (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli – Paulo Dybala è l’uomo dei sogni, in grado di infiammare di nuovo la piazza azzurra, scossa dall’addio di Koulibaly. Oggi De Laurentiis avrà un summit di mercato con Spalletti e Giuntoli, si spera che l’arrivo a Dimaro del presidente possa sbloccare la situazione. Il presidente ha incassato i 40 milioni di euro per la cessione di Koulibaly e non ha più scuse. Ancora una volta nei momenti cruciali è stato lontano da Napoli ed h atteso il quinto giorno di ritiro per arrivare a Dimaro, proprio lui che fino a qualche mese fa parlava di spostare gli uffici della FilmAuro a Castel Volturno. Ora Dybala diventa il colpo che De Laurentiis può fare per guadagnare nuovamente popolarità tra i tifosi. Ma Il Mattino è scettico e scrive: “C’è un mare aperto in ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO– Pauloè l’uomo dei sogni, in grado di infiammare di nuovo la piazza azzurra, scossa dall’addio di Koulibaly. Oggi Deavrà un summit di mercato con Spalletti e Giuntoli, si spera che l’arrivo a Dimaro del presidente possa sbloccare la situazione. Il presidente ha incassato i 40 milioni di euro per la cessione di Koulibaly e non ha più scuse. Ancora una volta nei momenti cruciali è stato lontano daed h atteso il quinto giorno di ritiro per arrivare a Dimaro, proprio lui che fino a qualche mese fa parlava di spostare gli uffici della FilmAuro a Castel Volturno. Oradiventa il colpo che Depuò fare per guadagnare nuovamente popolarità tra i tifosi. Ma Ilè scettico e scrive: “C’è un mare aperto in ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - mirkocalemme : Per #Inter e #Roma l'ostacolo nella corsa a #Dybala sono le cessioni, per il #Napoli, a mio avviso, più che la ques… - CicalaTonino : Deulofeu (e non Dybala), Bremer (e non Acerbi o Kim), e poi un centrocampista di qualità. Stop. Questi sono gli ac… - Romagialloross4 : ??? #CalciomercatoRoma, per #Dybala è duello col #Napoli. #Frattesi in stallo #Calciomercato #ASRoma #ASR ??… -