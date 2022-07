Draghi rassegna le dimissioni farsa che Mattarella ha già respinto. E mercoledì chiederà al Parlamento la fiducia per il bis (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica”. Con questa breve nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato la crisi politica scoppiata dopo l’astensione in Senato dei 5 Stelle sul dl Aiuti. Insomma alla fine la rottura c’è stata davvero e Mario Draghi, constatando la fine della maggioranza che l’ha fin qui sostenuto, non ha potuto far altro che rassegnare le dimissioni che, non essendo irrevocabili, sono state respinte dal Capo dello Stato. A scatenare il caos è stato il voto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il Presidente della Repubblica non ha accolto lee ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi alper rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica”. Con questa breve nota il presidente della Repubblica, Sergio, ha commentato la crisi politica scoppiata dopo l’astensione in Senato dei 5 Stelle sul dl Aiuti. Insomma alla fine la rottura c’è stata davvero e Mario, constatando la fine della maggioranza che l’ha fin qui sostenuto, non ha potuto far altro chere leche, non essendo irrevocabili, sono state respinte dal Capo dello Stato. A scatenare il caos è stato il voto ...

