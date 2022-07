Draghi annuncia | “Consegnerò le dimissioni a Mattarella”

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Stasera rassegnerò le”: così il premier Mariohato la propria decisione al Consiglio dei ministri giovedì 14 luglio, in seguito proprio a un colloquio con il presidente della Repubblica.si è rivolto così al CdM: “Vogliorvi che questa sera rassegnerò le mienelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi annuncia al Consiglio dei ministri, mi dimetto. #ANSA - repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - MediasetTgcom24 : MARIO DRAGHI ANNUNCIA LE DIMISSIONI #crisidigoverno #draghi #conte #14luglio #senato #amato - _phainomenos : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Draghi annuncia al Consiglio dei ministri, mi dimetto. #ANSA - Riccard17451084 : RT @Mefe2910: Mario Draghi annuncia le sue dimissioni e il mio pensiero va a Mattarella che pochi mesi fa si era illuso di andare in pensio… -

Ne era convinta una fonte qualificata che spiegava; 'probabilmente Mattarella gli ha chiesto di restare e orasta valutando'. Il nodo, alla fine è stato sciolto nel Consiglio dei ministri ...Ipotesi Giuliano Amato come traghettatore alle elezioni Verifica, rimpasto e Aventino: il lessico della I° Repubblica Che cosa significa la verifica di maggioranza Punti chiave 18:48...ROMA (ITALPRESS) – "Questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica". Lo ha annunciato in Consiglio dei Ministri il premier Mario Draghi."Le votazioni di oggi in Pa ...