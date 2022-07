(Di giovedì 14 luglio 2022) Quando si tratta di ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento legislativo, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una delle forme più note. In sintesi, rappresenta una prestazione ...

Sono previste diverse tipologie di, tra cui: Cassa Integrazione Guadagni(CIGO) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) Contributo addizionale e riduzioniper le aziende ...Mauro Mancini e Domenico Ticà Il dato complessivo che balza agli occhi è che il 2022 mostra una netta flessione di ore diin questa prima parte dell'anno che fa presagire un dato finale molto lontano dagli ultimi due anni, anche se probabilmente superiore ai numeri del 2019. In quest'ultimo anno, infatti, ... CIG ordinaria e straordinaria, le integrazioni salariali INPS a sostegno di lavoratori e imprese (Adnkronos) - Quando si tratta di ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento legislativo, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una delle forme più note. In sintesi, rappresenta ...Torna al lavoro da oggi la gran parte delle maestranze alla Vibac, una delle azienda più importanti del nucleo industriale di Termoli, ma per un impianto abituato al ciclo continuo, la ripresa – dopo ...