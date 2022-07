Charlene di Monaco messa alla prova al Gala: il confronto è spietato (Di giovedì 14 luglio 2022) Charlene di Monaco sta per affrontare la prova più importante da quando è tornata ai suoi doveri di Principessa. E adesso più che mai non può fallire. In gioco c’è il suo prestigio, il suo ruolo a Corte, ma anche il suo legame con Alberto. Infatti, a lei è data la responsabilità di uno degli eventi più importanti di Montecarlo, il Gala della Croce Rossa, dove il confronto con il successo del Ballo della Rosa, organizzato da Carolina di Monaco, sarà spietato. Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa Charlene di Monaco sarà la vera protagonista del Gala della Croce Rossa che si terrà lunedì 18 luglio. Nel 2021 Alberto la nominò vicepresidente dell’istituzione ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022)dista per affrontare lapiù importante da quando è tornata ai suoi doveri di Principessa. E adesso più che mai non può fallire. In gioco c’è il suo prestigio, il suo ruolo a Corte, ma anche il suo legame con Alberto. Infatti, a lei è data la responsabilità di uno degli eventi più importanti di Montecarlo, ildella Croce Rossa, dove ilcon il successo del Ballo della Rosa, organizzato da Carolina di, saràdialdella Croce Rossadisarà la vera protagonista deldella Croce Rossa che si terrà lunedì 18 luglio. Nel 2021 Alberto la nominò vicepresidente dell’istituzione ...

