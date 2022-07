Castellone M5s | ' Chi parla di responsabilità non votò Pnrr con Conte 2'

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Il governo2 cadde per mano di chi oggidima all'epoca non si fece scrupoli a non votare ilin Consiglio dei ministri rifiutando di fatto 209 miliardi di euro". Lo ha ...

Lo ha detto la capogruppo delal Senato Mariolina, in dichiarazione di voto sul dl aiuti. - "Il governo Conte 2 cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità ma all'epoca non si ...La capogruppoal Senato: 'Non partecipiamo al voto, non condividiamo il decreto'. Fallito il tentativo di mediazione del ministro D'Incà. Di Maio: 'Vertici pentastellati preparavano la crisi da mesi'.(Adnkronos) – Sul dl Aiuti, “non partecipiamo al voto a questo provvedimento perchè non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiduci ...Così la presidente dei senatori del M5s, Mariolina Castellone, nel suo intervento in dichiarazione di voto sul Dl Aiuti.