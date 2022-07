Calciomercato Spezia: idea Sirigu per sostituire Provedel (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Spezia, la Lazio continua a seguire Provedel e i liguri al lavoro per il sostituto: l’idea è Sirigu Lo Spezia potrebbe accettare la corte della Lazio per Provedel, ma prima vuole trovare il sostituto per la porta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i liguri avrebbero messo gli occhi su Sirigu, svincolato dal Genoa. Bisognerà però battere la concorrenza del Napoli, che lo valuta come dodicesimo dietro a Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), la Lazio continua a seguiree i liguri al lavoro per il sostituto: l’Lopotrebbe accettare la corte della Lazio per, ma prima vuole trovare il sostituto per la porta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i liguri avrebbero messo gli occhi su, svincolato dal Genoa. Bisognerà però battere la concorrenza del Napoli, che lo valuta come dodicesimo dietro a Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24.

