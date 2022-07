Bocce, World Games 2022: Marika Depetris d’argento nel volo, battuta ai tiri di spareggio (Di giovedì 14 luglio 2022) Medaglia d’argento ai World Games 2022 di Birmingham, Alabama, USA, per Marika Depetris nel volo, categoria delle Bocce che a livello internazionale più conosciuta come “lyonnaise”. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla croata Nives Jelovica, ed è stato un ultimo atto particolarmente combattuto, il loro, che ha previsto anche una durata extra. Questo perché, alla fine dei tiri regolamentari, le due erano rimaste ferme sul 12-12. Si sono così resi necessari i tiri di spareggio, che hanno fatto emergere Jelovica quale vincitrice per 5-10 in questa seconda e ultima giornata dedicata alle Bocce. Wushu, World Games 2022: Alfonso ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Medagliaaidi Birmingham, Alabama, USA, pernel, categoria delleche a livello internazionale più conosciuta come “lyonnaise”. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla croata Nives Jelovica, ed è stato un ultimo atto particolarmente combattuto, il loro, che ha previsto anche una durata extra. Questo perché, alla fine deiregolamentari, le due erano rimaste ferme sul 12-12. Si sono così resi necessari idi, che hanno fatto emergere Jelovica quale vincitrice per 5-10 in questa seconda e ultima giornata dedicata alle. Wushu,: Alfonso ...

