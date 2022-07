Bisignani | Il Cdx dorme in piedi | ora chieda unito le elezioni politiche”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non ha dubbi Luiginella sua analisi ad Affaritaliani.it sulla ormai crisi di governo con la decisione del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al Senato sul Dl Aiuti. "Il problema è il Centrodestra chein. In questa situazione i tre partiti del Cdx, che sono maggioranza nel Paese, dovrebbero chiedere insieme lesubito “Silvio non ha il coraggio e Draghi racconta barzellette Il Cdxin, orale” Segui su affaritaliani.it

