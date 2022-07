Biglietti per i concerti di Alessandra Amoroso nei palasport: le date da Bari e Roma a Torino (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la grande festa a San Siro, nella serata di mercoledì 13 luglio 20220, Alessandra Amoroso annuncia il tour nei palasport. Il percorso di Tutto Accade prosegue e dopo l’evento unico denominato Tutto Accade A San Siro, la cantante salentina comunica ai fan che tornerà sui palchi d’Italia dal prossimo novembre per esibirsi nei palazzetti di tutta la penisola. I concerti di Alessandra Amoroso nei palasport inizieranno il 29 novembre da Bari per proseguire con una tappa al Palazzo dello sport di Roma il 2 dicembre. Il 6 dicembre la cantante si esibirà a Bologna e il 7 dicembre a Firenze per poi raggiungere la città di Napoli con uno spettacolo al Pala Partenope. Il 12 dicembre Alessandra ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la grande festa a San Siro, nella serata di mercoledì 13 luglio 20220,annuncia il tour nei. Il percorso di Tutto Accade prosegue e dopo l’evento unico denominato Tutto Accade A San Siro, la cantante salentina comunica ai fan che tornerà sui palchi d’Italia dal prossimo novembre per esibirsi nei palazzetti di tutta la penisola. Idineiinizieranno il 29 novembre daper proseguire con una tappa al Palazzo dello sport diil 2 dicembre. Il 6 dicembre la cantante si esibirà a Bologna e il 7 dicembre a Firenze per poi raggiungere la città di Napoli con uno spettacolo al Pala Partenope. Il 12 dicembre...

Pubblicità

rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: il 13 luglio #TuttoAccadeASanSiro in onda in diretta sulla prima radiovision… - Inter : Disponibili online i biglietti per la seconda amichevole della nuova stagione! Cosa aspettate? ?? Qui ??… - PietroMazzara : Dato abbonamenti: si viaggia verso quota 40 mila tessere. #Milan soddisfatto, ma c’è ancora margine per migliorare… - jjustaggirl : RT @giuxxharry: niall horan quand’è il tuo turno di scatenare il panico per i biglietti dei concerti? - v_senigallia : Arena Gabbiano: venerdì 15 luglio 'Jurassic World - il dominio', biglietti gratis per i lettori di VS… -