(Di giovedì 14 luglio 2022) Parla il responsabile dei Programmi di volo dell’Agenzia spaziale europea, che spiega a Italian tech i pregi del nuovo vettore “leggero”. Porterà in orbita più satelliti riducendo il prezzo al chilo per raggiungere l’orbita. E l’Italia, primo contributore, consolida il knowhow...

Dopo la non perfettamente riuscita anteprima in diretta dalla Casa Bianca ,, NASA, l'agenzia spaziale canadese CSA e lo Space Telescope Science Institute hanno mostrato ...Ciascuno dei punti...All'evento prenderanno parte il responsabile del dipartimento programmi di volo dell', Stefano, il responsabile dell'ingegneria del sistema di lancio Vega e Space Rider dell', Benoit ... Bianchi (ESA): "Lanciare un satellite costerà la metà” Parla il responsabile dei Programmi di volo dell’Agenzia spaziale europea, che spiega a Italian tech i pregi del nuovo vettore ...A dieci anni esatti dal primo volo di Vega, si ripresenta lo stesso scenario con il binomio lanciatore, Vega C, e satellite, Lares ...