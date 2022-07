WindTre, rete in fibra ottica estesa al comune di Torre del Greco (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – WindTre estende ulteriormente i servizi ultraveloci in Campania e raggiunge, con la tecnologia FTTH di Open Fiber, Torre del Greco. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di espandere, in tutto il territorio nazionale, la connettività in fibra ottica, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre, ha commentato: “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Campania offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA –estende ulteriormente i servizi ultraveloci in Campania e raggiunge, con la tecnologia FTTH di Open Fiber,del. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di espandere, in tutto il territorio nazionale, la connettività in, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “l’ulteriore estensione della superFTTH in Campania offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. ...

