Ucraina: Kiev, 'servono 9 miliardi dollari ogni mese per coprire disavanzo bilancio' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'Ucraina ha bisogno di 9 miliardi di dollari al mese per coprire il deficit di bilancio, che è quasi il doppio delle richieste precedenti. Lo ha detto al Financial Times Oleg Ustenko, consigliere del presidente Zelensky per le questioni economiche, secondo cui questi fondi dovrebbero coprire i costi di alloggi di emergenza e riparazioni abitative per milioni di persone, oltre a finanziare un reddito minimo di base per le persone che hanno perso il lavoro. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'ha bisogno di 9dialperil deficit di, che è quasi il doppio delle richieste precedenti. Lo ha detto al Financial Times Oleg Ustenko, consigliere del presidente Zelensky per le questioni economiche, secondo cui questi fondi dovrebberoi costi di alloggi di emergenza e riparazioni abitative per milioni di persone, oltre a finanziare un reddito minimo di base per le persone che hanno perso il lavoro.

Guerra Russia-Ucraina. Attesa per il vertice sul grano tra Kiev, Mosca e Onu in Turchia. 16 mercantili pronti nei p… - riotta : Fine allarme aereo a Kiev Ucraina al Monastero ortodosso delle Caverne fondato nel 1050