Teatro –  ‘Mascagni vs Verga’ | domenica con Alessandro Preziosi e Marco Bocci dalla Fortezza Vecchia

Il nuovo appuntamento con il Festival sarà quello di domenica 17 luglio, sempre nello storico scenario della Fortezza Vecchia, in occasione della ricorrenza nell'anno del centenario dalla morte di Giovanni Verga. Il reading teatrale "Mascagni vs Verga", si prefigge di delineare le personalità dello scrittore siciliano e del compositore labronico, raccontando in modo brillante ed approfondito la querelle tra i due, riferita a Cavalleria rusticana. Saranno protagonisti due volti noti del cinema italiano: l'attore Alessandro Preziosi che interpreterà Pietro Mascagni mentre l'attore Marco Bocci darà voce a Giovanni Verga. La drammaturgia è a cura di Alessandro Rossi. "In occasione del centenario dalla morte di Giovanni ...

