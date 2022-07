Taglio cuneo fiscale, la guida: cosa cambia. Fino a 100 euro in più al mese - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Com'è andato l'incontro tra Draghi e i sindacati: nuovo decreto su salari e pensioni Lo aveva preannunciato il ministro dell'Economia durante l'assemblea dell'Abi. Lo ha confermato ieri il premier, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Com'è andato l'incontro tra Draghi e i sindacati: nuovo decreto su salari e pensioni Lo aveva preannunciato il ministro dell'durante l'assemblea dell'Abi. Lo ha confermato ieri il premier, ...

Pubblicità

marattin : VADEMECUM PER ORIENTARSI NEL DIBATTITO SUL “TAGLIO DEL CUNEO FISCALE”. Breve thread per prepararsi al dibattito che… - Agenzia_Ansa : Al via l'incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi. Tra i temi sul tavolo anche quelli su salario minimo per comba… - Mov5Stelle : Quando parliamo di aiuti straordinari a famiglie, imprese e lavoratori autonomi, di salario minimo e di taglio al c… - GuadagnoRaffae2 : RT @antoniomisiani: Molto bene l’apertura del presidente #Draghi con i sindacati per una #agendasociale per tutelare il potere d’acquisto d… - mai_piu_dosi : RT @andreasso1951: Il taglio del Cuneo? Questo governo è sotto ricatto del M5S non si andrà da nessuna parte. Il M5S detta anche “LA CLOACA… -