"Apprendiamo dalla stampa che per il Meran, assolto, in quanto non imputabile, il 6 maggio per l'omicidio dei due agenti di polizia Rotta e Demenego non si trova una REMS in grado di accoglierlo.

Sparatoria Questura: Fervicredo, paradosso sentenza ingiusta "Apprendiamo dalla stampa che per il Meran, assolto, in quanto non imputabile, il 6 maggio per l'omicidio dei due agenti di polizia Rotta e Demenego non si trova una REMS in grado di accoglierlo.

Sparatoria Questura: non si trova Rems, Meran resta in cella Augusto Meran, il dominicano che il 4 ottobre 2019 uccise in Questura i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, resta ancora in carcere, a Verona, perché non c'è in Italia una Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), disponibile.