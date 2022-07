Sostituto Koulibaly: Idea Bremer per il Napoli, De Laurentiis gelato da Cairo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Chelsea così il Napoli cerca un Sostituto all’altezza. La società azzurra vuole rimpiazzare al meglio il giocatore senegalese, che è uno dei centrali difensivi più forti del mondo. Rinunciare ad un giocatore così non è semplice per nessuno, così De Laurentiis vuole trovare un valido Sostituto. Ovviamente anche in questo caso bisognerà sempre guardare al bilancio, il filo conduttore di qualsiasi mossa azzurra. Sicuramente il Sostituto di Koulibaly non sarà Ostigard in arrivo dal Brighton. Bremer piace molto al Napoli, ovviamente, ma il prezzo del giocatore è davvero molto alto. Bremer: la richiesta economica del Torino Secondo quanto riferisce Il Mattino il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidousarà un giocatore del Chelsea così ilcerca unall’altezza. La società azzurra vuole rimpiazzare al meglio il giocatore senegalese, che è uno dei centrali difensivi più forti del mondo. Rinunciare ad un giocatore così non è semplice per nessuno, così Devuole trovare un valido. Ovviamente anche in questo caso bisognerà sempre guardare al bilancio, il filo conduttore di qualsiasi mossa azzurra. Sicuramente ildinon sarà Ostigard in arrivo dal Brighton.piace molto al, ovviamente, ma il prezzo del giocatore è davvero molto alto.: la richiesta economica del Torino Secondo quanto riferisce Il Mattino il ...

SportdelSud : ???? Il #Napoli lavora per trovare il sostituto di Kalidou #Koulibaly: il favorito è il sudcoreano #KimMinJae, difen… - 1926_cri : Stanotte ho fatto un incubo. Vendevamo Koulibaly e il sostituto era Acerbi ahahahah. - mil_mar : RT @OCardinal17: E comunque trovare un sostituto del pari valore di #Koulibaly non è facile manco solo a pesce - OCardinal17 : E comunque trovare un sostituto del pari valore di #Koulibaly non è facile manco solo a pesce - antonio_race : Il problema è quanto sarà più debole il sostituto di Koulibaly??? -