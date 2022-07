Re Roger è stanco | ' Non mi serve il tennis' - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 13 luglio 2022)Federer toccherà i 41 anni il prossimo 8 agosto: è assente dai campi dal torneo di Wimbledon dell'anno scorso, ma è iscritto a quello di Basilea in ottobre di Paolo Franci Per il popolo ...

ha tutto per essere tutto: classe, eleganza, ironia, presenza fisica, capacità dialettica e imprenditoriale. S'è migliorato campo tanto quanto lo ha fatto fuori in questi 25 anni di classifica ...... stavolta era umanamente pensabile che fosse: come immaginare che il 12 aprile si è tolto ... poi sono andato a Stoccarda e anche se ho perso cona Wimbledon di quella partita ho solo bei ... Re Roger è stanco: "Non mi serve il tennis" Federer lavora per tornare a Basilea e nella Laver Cup, ma ammette: "E’ bello vivere la famiglia, lo sport non è la mia intera identità" ...