Quattro amichevoli del Napoli a Castel di Sangro: ecco le date

Nella seconda fase del ritiro, che si terrà a Castel di Sangro, il Napoli disputerà Quattro amichevoli internazionali. Ad annunciarlo è ovviamente lo stesso Napoli che domani giocherà a Dimaro la prima amichevole della stagione contro l'Anaune (gratis su Facebook) e poi sarà impegnato domenica 17 luglio contro il Perugia (anche questo match in visione gratuita su Facebook). Quattro invece le amichevoli che il Napoli disputerà a Castel di Sangro. ecco le date: mercoledì 27 luglio alle 20.30 contro i turchi dell'Adana Demirspor Kulubu squadra di serie A turca dove milita Mario Balotelli.Domenica 31 luglio, alle 20.30, contro il Mallorca.Mercoledì 3 agosto, 20.30, ...

