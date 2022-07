Povertà fuori controllo. Non è più un’emergenza ma una vergogna (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati del Rapporto annuale Inps parlano chiaro: il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese, la soglia massima del Reddito di cittadinanza riconosciuta a un single. Professore Domenico De Masi, tra i più accreditati sociologi del Lavoro in Italia, siamo in piena emergenza lavoro povero? “Non è un’emergenza è una vergogna. Noi siamo il settimo paese al mondo per Prodotto interno lordo. Avere dunque una situazione di questo genere è vergognoso. Negli ultimi 30 anni tutti i Paesi dell’Europa e dell’Ocse hanno avuto incrementi di salari. Solo da noi le retribuzioni sono diminuite. Gli imprenditori dovrebbero ragionarci seriamente. Essere contro il salario minimo anche da parte sindacale è un assurdo”. Il premier Mario Draghi ha detto che il Governo si muoverà in direzione del salario minimo. “Era ora. Siamo l’ultimo Paese nell’Ocse, tra i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati del Rapporto annuale Inps parlano chiaro: il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese, la soglia massima del Reddito di cittadinanza riconosciuta a un single. Professore Domenico De Masi, tra i più accreditati sociologi del Lavoro in Italia, siamo in piena emergenza lavoro povero? “Non èè una. Noi siamo il settimo paese al mondo per Prodotto interno lordo. Avere dunque una situazione di questo genere è vergognoso. Negli ultimi 30 anni tutti i Paesi dell’Europa e dell’Ocse hanno avuto incrementi di salari. Solo da noi le retribuzioni sono diminuite. Gli imprenditori dovrebbero ragionarci seriamente. Essere contro il salario minimo anche da parte sindacale è un assurdo”. Il premier Mario Draghi ha detto che il Governo si muoverà in direzione del salario minimo. “Era ora. Siamo l’ultimo Paese nell’Ocse, tra i ...

Pubblicità

Patty66509580 : Povertà fuori controllo. Non è più un'emergenza ma una vergogna. Parla il sociologo Domenico De Masi: 'Ci vorrebbe… - lucabattanta : RT @EToniutti: @lucabattanta Mi chiedo se questo signore e andato in #Cina, fuori le grande città e fuori i cocktail riservati alle persone… - EToniutti : @lucabattanta Mi chiedo se questo signore e andato in #Cina, fuori le grande città e fuori i cocktail riservati all… - Renato65497671 : Hanno cambiato la vita a60 milioni di persone .uno scherzo…VERO… ed il popolo in cambio deve eseguire Gli ordini d… - Clelia04658593 : @guerriv23 @Resistenza1967 Infatti è quello che vogliono .ridurci in povertà e robotizzati. Saremo delle marionette… -