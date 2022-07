(Di mercoledì 13 luglio 2022) di auto elettriche. Grazie all'accordo con la società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la ...

Pubblicità

fleetimenews : Ricarica auto: Porsche integra Free To X al proprio servizio #Porsche #PorscheTaycan #FreeTox #autoelettriche… -

QN Motori

Free To X al proprio servizio di ricarica di auto elettriche. Grazie all'accordo con la società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la ..."ConSolutions " conferma William Sbarzaglia , un background di oltre vent'anni nella consulenza a realtà importanti tra cui, American Express, Giallo Zafferano e Facile.it " ... Porsche integra Free To X al proprio servizio di ricarica - QN Motori Con alle spalle un background di oltre vent’anni nella consulenza a realtà importanti sul digital marketing, all'interno dell'agenzia Integra Solutions William Sbarzaglia guiderà il team Data Driven ...Esistono soltanto 29 esemplari di questa vettura ed uno appartiene a Nick Heidfeld che ha deciso di affidarlo alle cure di Porsche Classic ...