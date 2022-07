Picchia lo zio disabile con un bastone, filma le violenze e pubblica il video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo zio ha seri problemi psichici e il nipote, invece di assisterlo, lo avrebbe Picchiato selvaggiamente con un bastone. Un 25enne di Mottola (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri. Le violenze sono state immortalate da una telecamera a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo zio ha seri problemi psichici e il nipote, invece di assisterlo, lo avrebbeto selvaggiamente con un. Un 25enne di Mottola (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri. Lesono state immortalate da una telecamera a...

