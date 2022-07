Per la prima volta in 20 anni un dollaro vale un euro. E da 40 anni non c’era tanta inflazione in Usa: +9,1% (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per la prima volta dal 2002 l’euro scende sotto la parità nei confronti del dollaro. Nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, la moneta unica è arrivata a valere 0,9998 dollari, prima di tornare poco sopra la valuta statunitense. Ad aumentare la pressione sull’euro è stato anche il dato dell’inflazione Usa (+9,1% a giugno su base annua), ai massimi da 40 anni. Il presidente americano Joe Biden ha detto che l’inflazione è «alta a livelli inaccettabili», sottolineando che il dato si riferisce però al mese di giugno, caratterizzato dalla volata dei prezzi dell’energia e della benzina, che ora sono invece in calo. «Affrontare l’inflazione è la mia priorità: abbiamo bisogno di più progressi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per ladal 2002 l’scende sotto la parità nei confronti del. Nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, la moneta unica è arrivata are 0,9998 dollari,di tornare poco sopra la valuta statunitense. Ad aumentare la pressione sull’è stato anche il dato dell’Usa (+9,1% a giugno su base annua), ai massimi da 40. Il presidente americano Joe Biden ha detto che l’è «alta a livelli inaccettabili», sottolineando che il dato si riferisce però al mese di giugno, caratterizzato dalla volata dei prezzi dell’energia e della benzina, che ora sono invece in calo. «Affrontare l’è la mia priorità: abbiamo bisogno di più progressi ...

