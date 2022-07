Pazienti uccise da infermiere «Vendetta contro l’ospedale, non voleva il trasferimento» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’incredibile retroscena dopo l’arresto dell’uomo, Vincenzo Villani Conti. Le due donne, di 80 e 65 anni, sarebbero state scelte a caso. L’inchiesta partita dalla segnalazione di due psicologi Leggi su corriere (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’incredibile retroscena dopo l’arresto dell’uomo, Vincenzo Villani Conti. Le due donne, di 80 e 65 anni, sarebbero state scelte a caso. L’inchiesta partita dalla segnalazione di due psicologi

