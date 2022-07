Niccolò Ciatti, il padre a iNews24: “Se questa è giustizia: aiuto” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a quindici anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti, non si è presentato stamattina all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona. Il giudice ha emesso un mandato di cattura internazionale. Qui i dettagli della vicenda. Ai microfoni di iNews24, Luigi Ciatti, il padre del giovane che è L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a quindici anni per l’omicidio di, non si è presentato stamattina all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona. Il giudice ha emesso un mandato di cattura internazionale. Qui i dettagli della vicenda. Ai microfoni di, Luigi, ildel giovane che è L'articolo proviene da.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : Niccolò Ciatti, scappato Rassoul Bissoultanov. Condannato a 15 anni ma è irreperibile - Agenzia_Ansa : Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a… - fanpage : Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l'omicidio di Niccolò Ciatti si è… - gazzola_marco : RT @PaoloCond: Ogni sensibilità è individuale, e quindi risparmiatemi gli “e questo? E quello?”. La fuga dell’assassino di Niccolò Ciatti m… - infoitinterno : Omicidio Niccolò Ciatti, ceceno Bissoultanov è scappato/ Ira del padre “Lo sapevo!” -