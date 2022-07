Napoli | lo scrittore De Giovanni colpito da infarto | «Forza Maurizio»

Pubblicità

fanpage : #MaurizioDeGiovanni colpito da un infarto, lo scrittore ricoverato al Cardarelli di Napoli - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Maurizio De Giovanni colpito da infarto, lo scrittore ricoverato nella notte al Cardarelli di Napoli - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Maurizio De Giovanni colpito da infarto, lo scrittore ricoverato nella notte al Cardarelli di Napoli - letsbookorg : RT @VincenzoMilani: Mi stringo al mio adorato @MdGOfficial Non farci scherzi Maurizio. Abbiamo tutti bisogno di te e delle tue parole. #Cas… - chiaramondi : RT @fanpage: #MaurizioDeGiovanni colpito da un infarto, lo scrittore ricoverato al Cardarelli di Napoli -

LoMaurizio De Giovanni è stato colpito da infarto la scorsa notte. L'autore de 'Il Commissario Ricciardi' e de 'I bastardi di Pizzofalcone' è stato trasportato tempestivamente all'ospedale ...Il caso risale alla fine degli anni '70, quando unoingaggiato dalla band californiana ... Non mancano le tappe a Nichelino, Milano, Bologna, Roma, Taormina,, Firenze Impegnato tra le ...Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato ricoverato questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli perché colpito da un infarto. Secondo quanto riferisce Fanpage.it, De Giovanni è stato operato ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...