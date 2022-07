Manaj passa al Watford dal Barcellona

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La notizia del trasferimento dialcircolava da diversi giorni. Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi attraverso i canali ufficiali del: Reysarà un nuovo giocatore del. L’attaccante albanese classe 1997 è stato protagonista della salvezza dello Spezia. Infatti l’attaccante albanese con i 5 goal realizzati ha aiutato la squadra ligure allenata da Thiago Motta di conquistare la salvezza. Nella prossima stagione giocherà in Championship, nelle fila delche into fú della famiglia Pozzo, proprietaria anche dell’Udinese.al: contratto di tre anni Ilha ufficializzato l’addio a titolo definitivo di, che non aveva mai ...

Il Napoligià al 4 grazie a Politano , che taglia in due come un coltello nel burro la ... Le traverse di Erlic esono invece gli unici due squilli di un secondo tempo avaro di emozioni,...Il Napoli parte forte ein vantaggio già al 4', quando Politano riceve da Koulibaly , parte ... Resta invece in campo, che all'86' colpisce in pieno la traversa: è di fatto l'ultimo guizzo ... Manaj lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Watford L'attaccante albanese ex Spezia saluta definitivamente il club catalano: firmerà un contratto per i prossimi tre anni con il Watford.