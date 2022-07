LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Roglic attacca sul Télégraphe, la corsa si infiamma! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 14.53 Nel frattempo l’accelerazione di Roglic ha formato un gruppetto di soli 5 corridori! Si tratta del sopracitato Roglic, insieme a Vingegaard, Pogacar, Thomas e Benoot! CHE SPETTACOLO! 14.51 Cherel raggiunge e stacca Geschke. LaTour prova a inseguire il connazionale. 14.50 attacca Geschke in testa, gli va dietro subito LaTour insieme a Cherel. 14.49 attacca ANCORA Roglic! Scatto negli ultimi metri del Télégraphe per prendere la discesa in testa! Gli va dietro Pogacar! 14.48 Nel frattempo per i fuggitivi inizia il leggendario Col du Galibier! Salita lunghissima , 17.7 km al 6,8%. Si arriverà a 2642 metri di altitudine, il punto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.53 Nel frattempo l’accelerazione diha formato un gruppetto di soli 5 corridori! Si tratta del sopracitato, insieme a Vingegaard, Pogacar, Thomas e Benoot! CHE SPETTACOLO! 14.51 Cherel raggiunge e stacca Geschke. Laprova a inseguire il connazionale. 14.50Geschke in testa, gli va dietro subito Lainsieme a Cherel. 14.49ANCORA! Scatto negli ultimi metri delper prendere la discesa in testa! Gli va dietro Pogacar! 14.48 Nel frattempo per i fuggitivi inizia il leggendario Col du Galibier! Salita lunghissima , 17.7 km al 6,8%. Si arriverà a 2642 metri di altitudine, il punto in ...

