L'hotel a zero stelle dove non si dorme e si spende un sacco (Di mercoledì 13 luglio 2022) È nell'agro del paesino di Saillon, canton Vallese, sulla strada per Fully, al civico 41. Se per le vacanze non sapete ancora cosa fare, c'è sempre questo hotel a zero stelle allestito da due artisti svizzeri: un letto a due piazze, un comodino con abat-jour e null'altro, nei pressi di una stazione di servizio, per giunta chiusa. Se temete di non riposare abbastanza, potete star certi che nell'hotel a zero stelle non riposerete affatto, trovandovi senza soffitto né pareti ma sotto i lampioni e di fianco ad automobili che sfrecciano, mentre la temperatura minima si assesta non supera i 15 gradi. Gli artisti che hanno progettato quest'installazione sostengono che serva a non far dormire i clienti così che riflettano sulla guerra, sul virus, sul cambiamento climatico, sulla crisi ...

