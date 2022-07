Letta “Il Governo non deve cadere, è il momento di accelerare” (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è il momento di frenare, ma di accelerare nell'azione di Governo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, nel suo intervento all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del partito.“Non è il momento di parcheggiare la macchina nel box. Ci aspetta un periodo molto complicato, ne abbiamo tutti la percezione – ha aggiunto -. Chi ha più senso di responsabilità deve metterci maggiore impegno, non deve dire che se ne occuperà qualcun altro. Di fronte a un autunno caldo forze politiche responsabili sanno che scelte fare e le fanno. Non vogliamo lasciare gli italiani soli con le loro difficoltà dando la colpa a qualcun altro. La logica del capro espiatorio dobbiamo toglierla dal tavolo. Non possiamo metterci alla finestra e fare campagna ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è ildi frenare, ma dinell'azione di”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, nel suo intervento all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del partito.“Non è ildi parcheggiare la macchina nel box. Ci aspetta un periodo molto complicato, ne abbiamo tutti la percezione – ha aggiunto -. Chi ha più senso di responsabilitàmetterci maggiore impegno, nondire che se ne occuperà qualcun altro. Di fronte a un autunno caldo forze politiche responsabili sanno che scelte fare e le fanno. Non vogliamo lasciare gli italiani soli con le loro difficoltà dando la colpa a qualcun altro. La logica del capro espiatorio dobbiamo toglierla dal tavolo. Non possiamo metterci alla finestra e fare campagna ...

