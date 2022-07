“Lesione di tipo tumorale”. Dall’ospedale di Milano, l’attore svela i suoi problemi di salute (Di mercoledì 13 luglio 2022) l’attore assente dai social. I fan dell’attore sono letteralmente caduti in apprensione dopo ben quattro settimane di assenza dai social. Dopo il silenzio, Riccardo Maria Manera ha deciso di svelare a tutti il motivo che lo ha costretto ad allontanarsi per un po’ di tempo. Queste le sue parole. Riccardo Maria Manera, l’annuncio della malattia. l’attore, a corredo di alcune sue foto che lo ritraggono Dall’ospedale, spiega a tutti e nel dettaglio cosa ha dovuto affrontare di recente: “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri”. Riccardo Maria Manera, l’annuncio della malattia: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)assente dai social. I fan delsono letteralmente caduti in apprensione dopo ben quattro settimane di assenza dai social. Dopo il silenzio, Riccardo Maria Manera ha deciso dire a tutti il motivo che lo ha costretto ad allontanarsi per un po’ di tempo. Queste le sue parole. Riccardo Maria Manera, l’annuncio della malattia., a corredo di alcune sue foto che lo ritraggono, spiega a tutti e nel dettaglio cosa ha dovuto affrontare di recente: “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri”. Riccardo Maria Manera, l’annuncio della malattia: ...

