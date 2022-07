La denuncia per violazione di copyright contro Internet Archive (Di mercoledì 13 luglio 2022) Internet Archive è un portale che consente di realizzare copie permanenti delle pagine di tutti i siti presenti nel world wide web. Ha fatto la storia del mondo digitale, anche come strumento utile per “fotografare” un qualcosa avvenuto e pubblicato online. Ora, però, è stata scoperchiato un vaso di Pandora per via di una serie di denunce da parte di alcune case editrici. Causa per presunta violazione del diritto di autore. E tutto ciò, qualora la piattaforme fosse ritenuta responsabile, rischia di mettere a repentaglio la sua stessa esistenza. LEGGI ANCHE > Nella commissione sulla rivolta di Capitol Hill è stata analizzata anche una bozza di tweet di Trump La serie di denunce presentate nei confronti di Internet Archive, però, non fa riferimento diretto ai contenuti pubblicati in rete. Perché da ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022)è un portale che consente di realizzare copie permanenti delle pagine di tutti i siti presenti nel world wide web. Ha fatto la storia del mondo digitale, anche come strumento utile per “fotografare” un qualcosa avvenuto e pubblicato online. Ora, però, è stata scoperchiato un vaso di Pandora per via di una serie di denunce da parte di alcune case editrici. Causa per presuntadel diritto di autore. E tutto ciò, qualora la piattaforme fosse ritenuta responsabile, rischia di mettere a repentaglio la sua stessa esistenza. LEGGI ANCHE > Nella commissione sulla rivolta di Capitol Hill è stata analizzata anche una bozza di tweet di Trump La serie di denunce presentate nei confronti di, però, non fa riferimento diretto ai contenuti pubblicati in rete. Perché da ...

Pubblicità

enpaonlus : ENPA: “Li denunciamo tutti” Il lavoro straordinario dell’Ufficio Legale di ENPA. Le condanne già ottenute. Presenta… - _Nico_Piro_ : Tutto questo (sommato alla mancanza di asili, scuole pubbliche, sport non come lusso, servizi sociali, case popolar… - Radicali : Il gesto provocatorio di #Santori è solo l’ennesimo grido di lotta per la legalizzazione. L’ennesima voce che denun… - BlueBel87796049 : Un onorevole ex 5S, ora passato al club Di Maio, ha aggredito, domenica sera in pulman, un ragazzo che ha ovviament… - ellellev_ : @Patriziapattys @WRicciardi @bad_scientists @RobiVil Siete dei criminali!!! Da denuncia all'Alta Corte dell'Aia per… -