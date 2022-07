Il sottosegretario Sileri: “Vaccinarsi subito, in autunno nessuna restrizione” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio Capital sulla 4/a dose. Per il prossimo autunno “non è prevista nessuna misura restrittiva”, ha aggiunto Sileri che si è espresso anche contro l’uso delle mascherine a scuola: “Penso che sotto una certa età non serva”, ha detto. La mascherina “serve probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale”, ha affermato Sileri, che ha rimarcato come oggi anche la popolazione più fragile si trovi in una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”. Così ilalla Salute Pierpaoloai microfoni di Radio Capital sulla 4/a dose. Per il prossimo“non è previstamisura restrittiva”, ha aggiuntoche si è espresso anche contro l’uso delle mascherine a scuola: “Penso che sotto una certa età non serva”, ha detto. La mascherina “serve probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale”, ha affermato, che ha rimarcato come oggi anche la popolazione più fragile si trovi in una ...

