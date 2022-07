Il primo lancio di Vega-C è un successo per l'ESA e l'Italia (Di mercoledì 13 luglio 2022) La missione VV21 dell'ESA si è conclusa con successo con il lancio del satellite scientifico Italiano LARES-2 e di sei cubesat di cui tre Italiani. Ma soprattutto è stata la validazione del nuovo lanciatore Vega-C, una nuova soluzione europea per raggiungere lo spazio.... Leggi su dday (Di mercoledì 13 luglio 2022) La missione VV21 dell'ESA si è conclusa concon ildel satellite scientificono LARES-2 e di sei cubesat di cui treni. Ma soprattutto è stata la validazione del nuovo lanciatore-C, una nuova soluzione europea per raggiungere lo spazio....

Pubblicità

Digital_Day : Congratulazioni a ESA, ASI e al team di Avio per l'incredibile successo di oggi con il primo volo di Vega-C! - SPACESBETWEENIT : Questo significa che, il primo lancio del nuovo Vega C è un successo! - GualtieroSanta1 : RT @Radio1Rai: ??Nella base di lancio europea di #Kourou nella Guyana francese primo lancio di 'Vega C', razzo dell'Agenzia Spaziale Europea… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo stop alla sequenza di lancio di Vega C dell'Agenzia Spaziale Europea. Dopo un primo rinvio di 60 minuti dovuto ad u… - Vittori48044829 : RT @LaStampa: Vega C è in orbita: è il primo lancio del successore del razzo italiano -