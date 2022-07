Il M5s non parteciperà al voto sul dl aiuti (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Domani in Senato "non possiamo che agire con coerenza". E "non parteciperemo al voto" di fiducia sul dl aiuti. Giuseppe Conte lo ha detto ai parlamentari del Movimento 5 stelle durante la riunione di questa sera. Il M5s ha spiegato "le proprie ragioni", in particolare sui poteri straordinari dati al commissario di Roma in vista del Giubileo, ha premesso. Poteri che "non sono stati dati alla nostra sindaca uscente" ma "noi non ci siamo opposti. I nostri ministri hanno chiesto una riformulazione in linea con il piano regionale per i rifiuti, con i principi europei" ma tutto "questo è stato respinto", così respinta è stata la richiesta di mettere la norma in un decreto ad hoc o in un emendamento. "I nostri ministri sono stati costretti a non partecipare al voto. Come si poteva trascurare questo segnale politico?" Il documento ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Domani in Senato "non possiamo che agire con coerenza". E "non parteciperemo al" di fiducia sul dl. Giuseppe Conte lo ha detto ai parlamentari del Movimento 5 stelle durante la riunione di questa sera. Il M5s ha spiegato "le proprie ragioni", in particolare sui poteri straordinari dati al commissario di Roma in vista del Giubileo, ha premesso. Poteri che "non sono stati dati alla nostra sindaca uscente" ma "noi non ci siamo opposti. I nostri ministri hanno chiesto una riformulazione in linea con il piano regionale per i rifiuti, con i principi europei" ma tutto "questo è stato respinto", così respinta è stata la richiesta di mettere la norma in un decreto ad hoc o in un emendamento. "I nostri ministri sono stati costretti a non partecipare al. Come si poteva trascurare questo segnale politico?" Il documento ...

