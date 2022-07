Giulia Pauselli incinta: ‘Dopo le critiche non riesco a mostrarmi’, lo sfogo su Instagram (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il mondo dei social è un mondo, a tutti gli effetti, con una potenza inimmaginabile. A volte si pensa che ciò che si dice in rete, rimanga lì. Come se non fosse reale. Come se facesse meno male. E si pensa anche, e soprattutto, che dato che a tutti è concesso scrivere un commento, vige il diritto di poter dire tutto quello che si pensa. Dimenticandosi della parola rispetto. Educazione. Sensibilità. Lo sfogo di Giulia Pauselli Giulia è una bravissima ballerina in dolce attesa, da otto mesi. Non ha mai smesso di allenarsi, di amare la sua passione e di continuare a mettersi alla prova. Dai suoi profili social traspare, continuamente, un’educazione e una sensibilità rara apprezzata davvero da tantissimi. Poche ore fa però, si è lasciata andare in uno sfogo nel suo Instagram dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il mondo dei social è un mondo, a tutti gli effetti, con una potenza inimmaginabile. A volte si pensa che ciò che si dice in rete, rimanga lì. Come se non fosse reale. Come se facesse meno male. E si pensa anche, e soprattutto, che dato che a tutti è concesso scrivere un commento, vige il diritto di poter dire tutto quello che si pensa. Dimenticandosi della parola rispetto. Educazione. Sensibilità. Lodiè una bravissima ballerina in dolce attesa, da otto mesi. Non ha mai smesso di allenarsi, di amare la sua passione e di continuare a mettersi alla prova. Dai suoi profili social traspare, continuamente, un’educazione e una sensibilità rara apprezzata davvero da tantissimi. Poche ore fa però, si è lasciata andare in unonel suodove ...

